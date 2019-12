Obľúbený zemiakový šalátik trochu inak...

Vianoce bez klasického zemiakového šalátu si veru dnes vie len málokto predstaviť. V mnohých slovenských rodinách nesmie nikdy chýbať na štedrovečernom stole.

Aj u nás je to tak, aj keď časom som sa naučila pripravovať ho v zdravšej verzii skutočne chuťovo na nerozoznanie od toho klasického.

Neveríte? Vyskúšajte. Môžete si ho upraviť aj podľa seba, základ zmeny je v majonéze a vajíčkach. Teda presnejšie ide o bezvajíčkový šalát s chuťou vajíčkového. Určite sa pýtate, ako je to možné. No verte mi, je to možné. Vďaka dvom zázračným ingredienciám – aquafabe a čiernej soli. Nebolo to tak dávno, čo som tu už o aquafabe písala. Taký pre mňa malý zázrak, ktorým sa dajú krásne nahradiť vajíčka. A že tam chýba tá typická vajíčková chuť? Stačí ju nahradiť čiernou soľou (kala namak) – ďalší zázrak. Takže do šalátu nemusíte dať ani jedno vajíčko a chuťovo ho budete mať presne taký, ako keby tam to vajíčko bolo, či už pokrájané medzi surovinami, alebo v majonéze.

Toto je voda z uvareného cícera - aquafaba. Ak sa vám nechce variť cícer, môžete ju získať aj z konzervy, ktorú kúpite bežne v potravinách.

Tu je recept, takto robím zemiakový šalát ja, a to nielen na Vianoce:

Suroviny na prípravu

(ich množstvo si pripravte už podľa svojej chuti a toho, čoho v ňom chcete mať viac):

v šupke uvarené zemiaky

hrášok + mrkva (varené alebo sterilizované v náleve)

cibuľa

cícer (vopred uvarený alebo v konzerve, ale nemusí byť)

kyslé uhorky

horčica (dávam tak 1 – 2 PL podľa chuti)

Nálev na zemiaky:

1 PL octu

trošku soli

voda (podľa potreby, aby bol nálev sladkokyslý)

trstinový cukor (alebo iné zdravšie sladidlo: ryžový sirup, med...)

Majonéza:

4 PL aquafaby (nálev z konzervy cíceru alebo vychladnutá voda z uvareného cíceru)

1 čl horčice

1 – 2 čl sladidla

štipka soli

kyslá uhorka

slnečnicový olej

trošku čiernej soli (pozor, pridávať opatrne, najlepšie nakoniec a v menšom množstve)

Čierna soľ a vopred uvarený cícer s aquafabou

Zemiaky uvarené v šupke si očistíme, pretlačíme cez pretláčadlo, pridáme nadrobno nakrájanú cibuľu, na kocky nakrájanú mrkvu a hrášok aj nadrobno nakrájané kyslé uhorky (podľa veľkosti, ja dávam tak 3 – 4 stredne veľké), môžeme pridať aj cícer, ale nemusí byť. Osolíme, môžeme aj okoreniť, ak používate korenie, pridáme horčicu a premiešame.

Nálev

Do cca 1 – 2 dl vody si dáme ocot, cukor, trochu soli a privedieme k varu. Nálev by mal byť taký sladkokyslý, treba ochutnať a pridať podľa chuti, čo bude treba. Potom necháme chvíľku vychladnúť a vylejeme na zemiaky, premiešame. Nakoniec pripravíme majonézu.

Majonéza

Do nádoby si dáme aquafabu, pridáme horčicu, sladidlo, štipku soli, pokrájanú kyslú uhorku a ponorným mixérom vymixujeme. Postupne potom prilievame olej a mixujeme, kým nebude taká hustá ako majonéza, dochutíme podľa potreby.

Ak varíte cícer, treba dať vody len toľko, aby bol v nej ponorený. Voda po uvarení vydrží v chladničke asi týždeň, po uvarení ju dajte najskôr vychladnúť do chladničky, až potom ju použite na majonézu.

Hotová majonéza

Hotovú majonézu prilejeme do šalátu a premiešame. Množstvo majonézy pridanej do šalátu sa určuje podľa chuti a či chcete mať majonézy viac alebo menej. Všetko premiešame s majonézou a na záver ešte pridáme trošku čiernej soli. S tou treba opatrne, radšej pridať trošku, ochutnať, a ak treba, pridať ešte trošku. Všetko zamiešame a dáme do chladničky.