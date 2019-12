Ako si užiť Vianoce s dvojčatami 2.

Ako prežiť vianočné sviatky s dvojčatami v zdraví a v pohode, vybrať správne darčeky či zvládnuť návštevy? Odpovede na tieto a podobné otázky nájdete práve v tomto článku.

(Foto: Blogmood - Pixabay.com)

Darčeky

Mnohí rodičia sa pýtajú, čo majú kúpiť dvojčatám na Vianoce. Kúpiť im jeden spoločný darček alebo dva rovnaké darčeky, prípadne dva odlišné? Všetko závisí od veku a záujmov každého dieťaťa. Niektorým sa nemusí páčiť, ak im kúpite jeden spoločný darček, keď každé chce mať svoj vlastný. Kompromisom môže byť v tomto prípade nákup spoločného darčeka + samostatného darčeka pre každé dvojča. Záleží na povahe a veku detí. Snažte sa však, aby vaše deti dostali odlišné darčeky, nie rovnaké. Môžu si ich potom vzájomne požičať a naučia sa deliť o svoje veci. Zistite si vopred, čo si ktoré dieťa želá na Vianoce a pokiaľ to vaša finančná situácia dovolí, doprajte mu radosť z tohto darčeka.

Kúpiť deťom spoločný vianočný darček?

Aj kúpa spoločného darčeka má svoje pozitíva. Najmä ak ide o väčšie vianočné darčeky, ktoré by nebolo vhodné kupovať dvojmo: pre chlapcov napríklad pult s náradím, autodráha, vláčiky, Lego, rôzne stavebnice, vysielačky; pre dievčatá kuchynka, domček pre bábiky, obchodík, divadielko... Vďaka spoločným darčekom sa deti naučia spolupracovať a podeliť sa.

Dvojčatá mladšie ako rok

Pokiaľ sú vaše dvojčatá mladšie ako jeden rok, nerobte si starosti s darčekmi. Poteší ich čokoľvek. Je zbytočné „zasypávať“ ich darčekmi od výmyslu sveta. Deti sú ešte veľmi maličké, stačí niečo jednoduché a malé, z čoho sa budú tešiť.

Dvojčatá 1 rok až 1,5 roka

Pamätajte si, že deti približne od 12 do 18 mesiacov sa nerady delia s druhými o hračky. Chcú mať presne to isté, čo má ich súrodenec. Tu je dobré porozmýšľať o rovnakej hračke pre obe deti, aby boli spokojné. Ak dostanú napríklad dve rovnaké sady kociek, môžu si niečo spoločne postaviť, čo ich učí hrať sa spolu.

Vaše prvé Vianoce s dvojčatami

Pokiaľ sú toto vaše prvé Vianoce s dvojčatami, snažte sa dodržiavať ich denný režim a podľa neho sa riaďte. Ak ich spánok vyjde na čas večere, navečerajte sa bez nich, alebo počkajte, kým sa zobudia. Prispôsobte sa im a najmä sa zbytočne nestresujte, deti všetko vycítia. Nechcete mať predsa „uplakané Vianoce“. Ak budete v pohode, budú v pohode aj vaše deti, a to je najdôležitejšie.

Sviatočná atmosféra

Navoďte tú správnu vianočnú atmosféru. Veľakrát sa stane, že deti majú počas večere alebo pri rozbaľovaní darčekov zlú náladu, a túto náladu potom nechtiac prenášajú aj na ostatných. Rozptýľte ich. Ako? Vytiahnite skryté hračky, sladkosti, vymyslite nejakú zábavnú činnosť, ktorá ich zaujme, zahrajte sa nejakú hru, zaspievajte si spolu, alebo im povedzte zábavný príbeh či vtip... majte v zálohe aktivity, ktoré im zaručene vyčaria úsmev na tvári. Pripravte sa na situácie, ktoré by mohli nastať – odmietanie jedla, „neradosť“ z darčekov, nuda pri štedrovečernej večeri... a vopred si premyslite, ako ich môžete riešiť. Zvyčajne platí, že pokiaľ obe deti kazia náladu pri štedrovečernom stole, stačí zabaviť jedno dieťa, to druhé sa pridá a bude nasledovať to prvé.

Zábava a hry

Sviatočné dni sú výbornou príležitosťou na to, aby ste deťom vynahradili čas, ktorý s nimi nemôžeme tráviť, keď ste napríklad v práci, alebo sa im nemôžete toľko venovať počas dňa. Vymýšľajte zábavné hry, hrajte sa spoločenské hry, choďte na prechádzku, sánkovať sa alebo lyžovať. Máte tak jedinečnú možnosť svoje deti spoznať ešte viac.

Návštevy

Niektoré deti nerady chodia na návštevy, radšej idú von sánkovať sa alebo stavať snehuliaka. Netrvajte za každú cenu na tom, že musíte ísť na návštevu. Môžete sa dohodnúť, aby návšteva prišla k vám. Ak ich návštevy nudia, vopred sa dohodnite, čo budú počas návštevy robiť. Ak idete na návštevu, nezdržiavajte sa dlho, najmä ak idete s deťmi a viete, že iné deti okrem tých vašich tam nebudú. Vymyslite si program, aby sa mali na čo tešiť.

Trpezlivosť ruže prináša

Hoci môžu byť vaše dvojčatá skoro navlas rovnaké, každé je jedinečná bytosť, ktorá má svoje záujmy a nálady. Preto nie vždy chcú robiť všetko spoločne, nie vždy chcú s vami robiť to, čo chcete vy. Buďte preto trpezliví, snažte sa o kompromis. Pokiaľ to nie je možné, zhlboka sa nadýchnite a skúste to znova a vaše Vianoce s dvojčatami budú úžasné.

Prajem vám krásne sviatky v kruhu vašich najbližších!